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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Генсек НАТО определил «назойливую Россию» к главным мировым угрозам

Генсек НАТО определил «назойливую Россию» к главным мировым угрозам

Вчера, 18:33
Йенс Столтенберг, выполняющий функцию генерального секретаря при НАТО, обозначил круг существующих в мире опасностей. Генсек определил в этот список и «назойливую Россию», поставив ее в один ряд с нестабильностью на Ближнем Востоке и ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.

Генсек НАТО определил «назойливую Россию» к главным мировым угрозам

 

В интервью одному из сербских изданий Йенс Столтенберг, занимающий должность генерального секретаря при НАТО, сообщил что к главным мировым угрозам можно отнести «назойливую Россию», усиление ядерного вооружения Северной Кореи, а также нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Генсек НАТО заметил, что сложную и непредсказуемую ситуацию в мире обуславливает, в том числе, и стремление РФ нарушать установленные международные границы.

Столтенберг выразил обеспокоенность касательно нахождения подводных лодок России в водах Средиземного моря и Атлантики. По словам генерального секретаря альянса, сейчас российские подлодки проявляют наиболее высокий уровень активности со времен завершения холодной войны.
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