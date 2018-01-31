Генсек НАТО определил «назойливую Россию» к главным мировым угрозам

Йенс Столтенберг, выполняющий функцию генерального секретаря при НАТО, обозначил круг существующих в мире опасностей. Генсек определил в этот список и «назойливую Россию», поставив ее в один ряд с нестабильностью на Ближнем Востоке и ядерной угрозой со стороны Северной Кореи.

В интервью одному из сербских изданий Йенс Столтенберг, занимающий должность генерального секретаря при НАТО, сообщил что к главным мировым угрозам можно отнести «назойливую Россию», усиление ядерного вооружения Северной Кореи, а также нестабильную ситуацию на Ближнем Востоке. Генсек НАТО заметил, что сложную и непредсказуемую ситуацию в мире обуславливает, в том числе, и стремление РФ нарушать установленные международные границы.Столтенберг выразил обеспокоенность касательно нахождения подводных лодок России в водах Средиземного моря и Атлантики. По словам генерального секретаря альянса, сейчас российские подлодки проявляют наиболее высокий уровень активности со времен завершения холодной войны.