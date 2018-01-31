ДНР и ЛНР намерены создать единое таможенное пространство

Соответствующий документ подписали главы регионов Александр Захарченко и Леонид Пасечник. Руководители республик заключили договор и о организации железнодорожных перевозок. Соответствующий документ подписали главы регионов Александр Захарченко и Леонид Пасечник. Руководители республик заключили договор и о организации железнодорожных перевозок.

Как утверждает Захарченко, подписание таких контрактов моно считать новым этапом в развитии ДНР и ЛНР. По его словам, к настоящему моменту лидеры регионов уже много чего сделали для населения, а подписание данных документов улучшит имеющиеся показатели. Очередной документ позволит руководителям более плотно сотрудничать в экономической сфере.





По мнению Леонида Пасечника, такой договор сблизит Луганск и Донецк. Он утверждает, что на сегодня обеим сторонам делить нечего в любой сфере, так как на территориях государств проживает единый народ, у которого одна земля и одна задача, поэтому заключение соглашений полезно для экономики, а также для политического взаимодействия.

Никита Готский

Единое таможенное пространство появится в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили их представители.