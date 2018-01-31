ДНР и ЛНР намерены создать единое таможенное пространство

Соответствующий документ подписали главы регионов Александр Захарченко и Леонид Пасечник. Руководители республик заключили договор и о организации железнодорожных перевозок.
По мнению Леонида Пасечника, такой договор сблизит Луганск и Донецк. Он утверждает, что на сегодня обеим сторонам делить нечего в любой сфере, так как на территориях государств проживает единый народ, у которого одна земля и одна задача, поэтому заключение соглашений полезно для экономики, а также для политического взаимодействия.