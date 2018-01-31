Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | ДНР и ЛНР намерены создать единое таможенное пространство

ДНР и ЛНР намерены создать единое таможенное пространство

Вчера, 17:38
Единое таможенное пространство появится в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили их представители.

ДНР и ЛНР намерены создать единое таможенное пространство

 

Соответствующий документ подписали главы регионов Александр Захарченко и Леонид Пасечник. Руководители республик заключили договор и о организации железнодорожных перевозок.
 
Как утверждает Захарченко, подписание таких контрактов моно считать новым этапом в развитии ДНР и ЛНР. По его словам, к настоящему моменту лидеры регионов уже много чего сделали для населения, а подписание данных документов улучшит имеющиеся показатели. Очередной документ позволит руководителям более плотно сотрудничать в экономической сфере.

По мнению Леонида Пасечника, такой договор сблизит Луганск и Донецк. Он утверждает, что на сегодня обеим сторонам делить нечего в любой сфере, так как на территориях государств проживает единый народ, у которого одна земля и одна задача, поэтому заключение соглашений полезно для экономики, а также для политического взаимодействия.

Никита Готский
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