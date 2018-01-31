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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Алексей Навальный рассекретил новую «хитрую тактику» властей

Алексей Навальный рассекретил новую «хитрую тактику» властей

Вчера, 16:59
28 января по всей России прошли акции «Забастовка избирателей», Алексея Навального задержали в Москве, но вскоре отпустили. Навальный считает, что это такая «хитрая новая тактика» властей.

Алексей Навальный рассекретил новую «хитрую тактику» властей

 

Алексей Навальный уже вышел на свободу после задержания в воскресенье. Оппозиционер тут же прокомментировал ситуацию. Он сообщил, что его отпустили до суда под подпись об обязательной явке. Адвокат уверяет, что протокол об административном правонарушении так и не был составлен и документ не вручили юристу. Также Навальный рассказал, что у него забрали мобильный и обещали вскрыть его только в суде, но по выходу на свободу ему пришло уведомление, что аппарат включили. Все это является новым хитрым планом властей по не допуску его на выборы, считает оппозиционер.

Алексей Навальный уверяет, что администрация президента пытается сделать так, чтобы он просидел все выборы в тюрьме. Так же поступили с Леонидом Волковым, утверждает оппозиционер.
Виктория Озерова
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