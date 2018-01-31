Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Мнения

Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Путин встретится с главными бизнесменами Франции

Путин встретится с главными бизнесменами Франции

Сегодня, 15:42
Российский президент Владимир Путин встретится с главными предпринимателями из Франции. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Путин встретится с главными бизнесменами Франции

 

Встреча главы РФ и ведущих французских бизнесменов состоится сегодня вечером. Несмотря на санкции, многие страны, включая Францию, стремятся сотрудничать с Россией по многим направлениям. Как считает Песков, данный диалог имеет очень хорошие тенденции.
 
 
Кроме встречи с иностранными бизнесменами, Путин поговорит с атлетами, которые станут представлять Россию на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Далее российский президент проведет обычное совещание с министрами. На этот раз главной темой обсуждения являются новые информационные системы в области регулирования лекарственных препаратов.

Сегодня Владимир Путин намерен провести встречу с главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем. Обе стороны обговорят взаимодействие между двумя государствами, а также состояние отношений РФ и Европы.
Никита Готский
Новости по теме
Путин сегодня встретится с Набиуллиной
Путин сегодня встретится с Набиуллиной

Владимир Путин встретится с шефом Центробанка России Эльвирой Набиуллиной. Об этом рассказал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Путин в пятницу встретится с главой Минпромторга
Путин в пятницу встретится с главой Минпромторга

Сегодня, в пятницу, президент России Владимир Путин намерен встретиться с Денисом Мантуровым, главой Минпромторга. Такую информацию предоставил Дмитрий Песков,

Путин встретится с Ципрасом в Китае
Путин встретится с Ципрасом в Китае

Владимир Путин в Китае проведет встречу с руководителей греческого правительства Алексисом Ципрасом. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости