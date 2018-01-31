Путин встретится с главными бизнесменами Франции

Российский президент Владимир Путин встретится с главными предпринимателями из Франции. Об этом рассказал пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Кроме встречи с иностранными бизнесменами, Путин поговорит с атлетами, которые станут представлять Россию на зимней Олимпиаде в Южной Корее. Далее российский президент проведет обычное совещание с министрами. На этот раз главной темой обсуждения являются новые информационные системы в области регулирования лекарственных препаратов.

Никита Готский

Встреча главы РФ и ведущих французских бизнесменов состоится сегодня вечером. Несмотря на санкции, многие страны, включая Францию, стремятся сотрудничать с Россией по многим направлениям. Как считает Песков, данный диалог имеет очень хорошие тенденции.Сегодня Владимир Путин намерен провести встречу с главой бельгийского правительства Шарлем Мишелем. Обе стороны обговорят взаимодействие между двумя государствами, а также состояние отношений РФ и Европы.