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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Матвиенко рассказала о сроках послания Путина Федеральному собранию

Матвиенко рассказала о сроках послания Путина Федеральному собранию

Сегодня, 15:27
Валентина Матвиенко, являющаяся официальным спикером Совфеда РФ, рассказала о сроках, когда Владимир Путин выступит со своим посланием перед Федеральным собранием.

Матвиенко рассказала о сроках послания Путина Федеральному собранию

 

По словам Матвиенко, послания от Владимира Путина, обращённого к Федеральному собранию, следует ожидать уже в начале февраля нынешнего года. Спикер Совфеда уточнила, что в данный момент официальная информация относительно сроков послания российского президента до сих пор нет, поэтому приходится довольствоваться слухами и предположениями. Заметим, на вопрос сенатора Николая Рыжкова, который поинтересовался, может ли состояться послание восьмого февраля, Валентина Матвиенко ответила, что данное событие, вполне возможно, может состояться и раньше.

Напомним, что в последний раз Владимир Путин выступал с официальным посланием перед Федеральным собранием 1 декабря два года назад.
Александр Вест
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