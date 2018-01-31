Матвиенко рассказала о сроках послания Путина Федеральному собранию

Валентина Матвиенко, являющаяся официальным спикером Совфеда РФ, рассказала о сроках, когда Владимир Путин выступит со своим посланием перед Федеральным собранием.

Александр Вест

По словам Матвиенко, послания от Владимира Путина, обращённого к Федеральному собранию, следует ожидать уже в начале февраля нынешнего года. Спикер Совфеда уточнила, что в данный момент официальная информация относительно сроков послания российского президента до сих пор нет, поэтому приходится довольствоваться слухами и предположениями. Заметим, на вопрос сенатора Николая Рыжкова, который поинтересовался, может ли состояться послание восьмого февраля, Валентина Матвиенко ответила, что данное событие, вполне возможно, может состояться и раньше.Напомним, что в последний раз Владимир Путин выступал с официальным посланием перед Федеральным собранием 1 декабря два года назад.