В Центризбирком доставили 24 контейнера с подписями в поддержку Собчак

Известная российская телеведущая Ксения Собчак, которая намерена участвовать в предстоящей президентской гонке, предоставила в Центральный избирательный комитет 24 урны с подписными листами в свою поддержку.

Александр Вест

По предварительным данным, представители Ксении Собчак сумели предоставить Центризбиркому около 105 тысяч подписных листов в поддержку известной телеведущей. Тимур Валеев, представляющий региональные предвыборные штабы Ксении, в интервью рассказал о том, что подписи в поддержку Собчак собирались во всех регионах РФ за исключением Чечни, а также Севастополя и крымского полуострова. Валеев уточнил, что помимо 105 тысяч подписей, в Центризбирком также были доставлены дополнительные 3 тысячи подписных листов в поддержку Ксении Собчак на случай непредвиденных обстоятельств.Напомним, что сбор 100 тысяч подписных листов в поддержку Собчак был успешно окончен ещё 22 января, однако, не смотря на достижение поставленной цели, сбор был продолжен.