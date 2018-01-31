После "кремлевского доклада" Песков назвал США непредсказуемой страной

Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что относится к США после так называемого «кремлевского доклада» может исключительно, как к «непредсказуемому визави». Он утверждает также, что абсолютно не имеет значения факт того, какие изменения вносились перед его публикацией и кто именно за ними стоял, ведь намного важнее факт того, насколько непредсказуемо действует Вашингтон.

«В тексте «кремлевского доклада» очень много непонятной информации. Много противоречий, которые никак не вяжутся в единую картину. Мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави», - утверждает Песков.

Пресс-секретарь в частности отмечает, что в самом тексте говорится о том, что все ограничения не следует воспринимать, как санкции или же рестрикции, но следом за этим звучат заявления о том, что документа это как раз-таки «начало санкций». Песков призвал сохранять собранность, ведь с непредсказуемыми партнерами это чрезвычайно важное качество.

Минфин США в ночь на 30 января опубликовал незасекреченную часть «кремлевского доклада», который должен был стать частью основы для нового санкционного списка США.

В докладе приводится список из 210 россиян, которые представляют собой элиту российского бизнеса, а также руководство государственных компаний, среди них также и высшие чиновники страны, среди которых Дмитрий Медведев.

Николай Офицеров