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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | После "кремлевского доклада" Песков назвал США непредсказуемой страной

После "кремлевского доклада" Песков назвал США непредсказуемой страной

Сегодня, 14:16
Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков выступил с заявлением о том, что относится к США после так называемого «кремлевского доклада» может исключительно, как к «непредсказуемому визави». Он утверждает также, что абсолютно не имеет значения факт того, какие изменения вносились перед его публикацией и кто именно за ними стоял, ведь намного важнее факт того, насколько непредсказуемо действует Вашингтон.
 

После "кремлевского доклада" Песков назвал США непредсказуемой страной

 

«В тексте «кремлевского доклада» очень много непонятной информации. Много противоречий, которые никак не вяжутся в единую картину. Мы имеем дело с весьма непредсказуемым визави», - утверждает Песков.
 
Пресс-секретарь в частности отмечает, что в самом тексте говорится о том, что все ограничения не следует воспринимать, как санкции или же рестрикции, но следом за этим звучат заявления о том, что документа это как раз-таки «начало санкций». Песков призвал сохранять собранность, ведь с непредсказуемыми партнерами это чрезвычайно важное качество.
 
Минфин США в ночь на 30 января опубликовал незасекреченную часть «кремлевского доклада», который должен был стать частью основы для нового санкционного списка США.
 
В докладе приводится список из 210 россиян, которые представляют собой элиту российского бизнеса, а также руководство государственных компаний, среди них также и высшие чиновники страны, среди которых Дмитрий Медведев.

Николай Офицеров
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