Песков прокомментировал приговор врачу Мисюриной

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков дал комментарии по поводу приговора врачу Мисюриной, которую признали виновной в смерти пациента. Представитель Кремля считает, что в деле должны разбираться профессионалы, а размышления чиновников здесь излишни.

Виктория Озерова

Дело Елены Мисюриной вызвало широкий резонанс. 22 января врача-гематолога приговорили к двум годам колонии, признав виновной в смерти пациента. По утверждению обвинения, около пяти лет назад Елена Мисюрина сделала одному из своих пациентов забор костного мозга и повредила кровяной сосуд. Сама врач отвергает обвинения. Многие коллеги ее поддержали, подписав требование о пересмотре данного дела.В ходе общения с журналистами ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков. Он отметил, что рассуждения чиновников по данному делу не уместны, так как им должны заниматься профессионалы. Пресс-секретарь рассказал, что о письме в поддержку врача в Кремле пока ничего не известно.