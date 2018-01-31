Песков прокомментировал приговор врачу Мисюриной

Дело Елены Мисюриной вызвало широкий резонанс. 22 января врача-гематолога приговорили к двум годам колонии, признав виновной в смерти пациента. По утверждению обвинения, около пяти лет назад Елена Мисюрина сделала одному из своих пациентов забор костного мозга и повредила кровяной сосуд. Сама врач отвергает обвинения. Многие коллеги ее поддержали, подписав требование о пересмотре данного дела.
В ходе общения с журналистами ситуацию прокомментировал и Дмитрий Песков. Он отметил, что рассуждения чиновников по данному делу не уместны, так как им должны заниматься профессионалы. Пресс-секретарь рассказал, что о письме в поддержку врача в Кремле пока ничего не известно.