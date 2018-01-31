Песков не нашёл признаков улучшений в отношениях России и США

Дмитрий Песков, являющийся официальным пресс-секретарём президента Российской Федерации, в интервью журналистам рассказал о том, что текущий фон отношений между США и Россией не подтверждает слухи о возможной оттепели между государствами.

Александр Вест

На вопрос журналистов о том, является ли возможной некая оттепель в двусторонних отношениях между Соединенными Штатами Америки и Россией, Песков заявил, что фон отношений, сложившихся между странами на сегодняшний день, не представляет возможным предполагать наличие подобного улучшения. Напомним, на недавней встрече Дональда Трампа и конгресса американский лидер заявил о том, что Китай и Россию следует считать явными соперниками США, которые действуют наперекор интересам, ценностям и политическим устремлениям США.Заметим, Песков также отозвался и о «кремлёвском списке», обнародованном в США, заметив, что данный ход с американской стороны является весьма предсказуемым. Дмитрий Песков ранее замечал, что «кремлёвский список» является инструментом влияния на предстоящую президентскую гонку в РФ со стороны США.