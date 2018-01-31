Ирина Волынец отказалась от участия в выборах президента РФ в пользу Путина

Кандидат в президенты России от «Народной партии России» Ирина Волынец сообщила, что отказывается от участия в президентской гонке. Казанская общественница подчеркнула, что делает это в пользу действующего главы государства Владимира Путина, который снова баллотируется в президенты.

Дарья Светозарова

Экс-кандидат подчеркнула, что ее отказ не означает прекращение борьбы. По ее словам, борьбу она продолжит, но уже в новом статусе. Волынец уверена, что во время предвыборной кампании и на новом сроке (в том, что Путина переизберут она не сомневается) Владимир Владимирович уделит должное внимание поддержке семьям с детьми.Общественница рассказала, что впервые мысль об отказе от президентства ее посетили 28 ноября, когда российский лидер озвучил пункты программы о поддержке семьи. Волынец заявила, что его программа во многом схожа с теми положениями, которые озвучил родительский комитет. Тогда бывший кандидат подумала, что ввиду схожести инициатив имеет смысл не делиться, а объединиться. Однако ее соратники отнеслись к этому решению Волынец без энтузиазма.