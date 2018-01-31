Слабоумие и преждевременное старение. Названы смертельные свойства сахара

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Не всем удалось закончить эксперимент.

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

От Редактора

NASA в панике. В сети появилась видеозапись с атакой Солнца флотом пришельцев

Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

Сегодня, 13:19
На Украине умер космонавт страны Леонид Каденюк. Ему было 67 лет. Об этом сообщает местная пресса.

Умер первый украинский космонавт Леонид Каденюк

 

Украинский покоритель космического пространства скончался на территории парка Царское Село в Киеве. Ему вызвали скорую медицинскую помощь, но сердце космонавта перестал биться еще до приезда врачей.

Леонид Каденюк появился на свет в январе 1951 года в Западной области. В 1995 году его кандидатуру внесли в группу украинских космонавтов. В 1997 году Каденюк осуществил полет в космосе на американском аппарате «Колумбия».

Ранее в США умер астронавт Брюс Маккэндлесс. Он известен тем, как человек, совершивший выход в космос без страховки. В момент смерти ему было 80 лет.
Никита Готский
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