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От Редактора

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Материалы находятся на официальном сайте ведомства.

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| | Военный эксперт поведал о перехвате истребителя США над Черным морем

Военный эксперт поведал о перехвате истребителя США над Черным морем

Сегодня, 12:34
Перехват российским Су-27 американского самолета в Госдепе США назвали «опасным». Согласно имеющейся информации военного эксперта, однако, в маневрах российских летчиков не было ничего заслуживающего повышенного внимания.
 

Военный эксперт поведал о перехвате истребителя США над Черным морем

 

Как утверждают представители Госдепартамента США, перехват российским Су-27 американского самолета ЕР-3E Aries II над водами Черного моря был весьма небезопасным. Произошел инцидент 29 января. Хезер Ноуэрт, официальный представитель дипломатического ведомства, заявила о том, что Россия всячески пренебрегает международными нормами, а также в грубой форме нарушает подписанное еще в 1972 году соглашение о предотвращении инцидентов на и над открытыми водами.
 
В Вашингтоне решительно осуждают маневры, а также призывают РФ прекратить их, ведь они создают опасность в воздушном пространстве. Перехват самолета США, однако, не выходил за рамки какой-либо обыденной практики, о чем поспешил рассказать военный эксперт Дмитрий Дрозденко, занимающий должность эксперта в журнале «Арсенал Отечества». Он также отметил, что существенный вопрос вызывает факт того, что американский самолет делал у берегов России.
 
Отечественные самолеты, уверяет эксперт, блестяще справились со своей задачей, определили американцев, а после сопроводили вдоль российской границы, не давая возможности пересечь ее. Подобные маневры практикуют и страны НАТО, потому чего-либо необычного в произошедшем нет, утверждает Дрозденко.

Николай Офицеров
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