Всемирно известный экстрасенс опубликовал в Сети новейшее предсказание, которое гласит о неминуемой войне, которая охватит Европу уже в 2018 году. Согласно предсказанию, войны можно избежать, если воздержаться от вмешательства ЕС в конфликт на Украине.

Александр Вест

Алексей Похабов, одержавший уверенную победу в седьмом сезоне весьма популярного телевизионного шоу «Битва экстрасенсов», заявил о том, что всю Европу охватит кровопролитная война, если Евросоюз вмешается в конфликт, возникнувший на юго-востоке Украины. По мнению экстрасенса, страны Евросоюза должны не поддаваться на многочисленные правакации, исходящие с украинской стороны. Похабов заметил, если ЕС решит в итоге поддержать украинские войска, ситуация, сложившаяся на Донбассе, довольно обострится, что приведёт к ещё более глобальному конфликту.Экстрасенс заявил, что конец в кровопролитном конфликте на востоке украинского государства может положить лишь полная реализация минских договоренностей, что позволит избежать войны, которая может охватить всю Европу.