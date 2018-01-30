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| | Власти Китая готовы участвовать в реконструкции Сирии

Власти Китая готовы участвовать в реконструкции Сирии

Вчера, 21:48
Официальный Пекин сообщил о желании принять участие в реконструкции на территории Сирии. Об этом проинформировал Се Сяоянь, являющийся спецпредставителем от КНР по урегулировании сирийской ситуации.

Власти Китая готовы участвовать в реконструкции Сирии

 

По словам спецпредставителя со стороны КНР по вопросу урегулирования сирийской ситуации Се Сяояня, Сирия требует помощи и значительных ресурсов, которые ей должны предоставить другие страны. Одной из таких стран может стать и Китай, который предоставит ту помощь, которую позволяет оказать существующий потенциал.

Китай уже неоднократно оказывал как финансовую, так материальную помощь Сирии. По данным Се Сяояня, часть китайских компаний заключили договора с сирийскими коллегами. Спецпредставитель отметил, что помощь Сирии нельзя обуславливать политическими стремлениями.

Терроризм необходимо остановить, пока он не распространился далее по региону. Сяоянь напомнил, что, несмотря на уничтожения «Исламского государства», другие террористические организации продолжают свое существование на территории страны.
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