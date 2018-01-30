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| | Минфин США заявил о несанкционности опубликованного «кремлевского списка»

Минфин США заявил о несанкционности опубликованного «кремлевского списка»

Вчера, 21:40
Минфин США опубликовал список, в котором находятся имена российских чиновников, руководителей государственных предприятий, а также олигархов. Однако ведомство обратило внимание, что никаких санкций по отношению внесенных в список людей проведено не будет.

Минфин США заявил о несанкционности опубликованного «кремлевского списка»

 

Министерство финансов США указывает на то факт, что «кремлевский список» не подразумевается как «санкционный список». Также он не значит запрет, ограничение на взаимодействие фирм, компаний и личностей США с российскими представителями различных структур и организаций.

Для общественности не является тайной, что есть еще один такой же, но засекреченный список, который, как и «кремлевский» министерство финансов не называет санкционным.

Однако немного ранее Стивен Мнучин, министр финансов США, отметил, что эти списки приведут к новым ограничениям по взаимодействию российско-американских представителей в будущем.

В Кремле с иронией восприняли публикацию документа.
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