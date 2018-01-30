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| | Украинский журналист Юрий Кот: В Киеве может произойти переворот с кровопролитием

Украинский журналист Юрий Кот: В Киеве может произойти переворот с кровопролитием

Вчера, 20:02
При очередной попытке захвата действующей власти, в Киеве начнётся кровавая война, – предполагают украинские эксперты.

Украинский журналист Юрий Кот: В Киеве может произойти переворот с кровопролитием

 

На прошлой неделе в столице образовалась «национальная дружина». Они завели в панику местных жителей и самого президента, так как официально данной организации не существует, и они не подчиняются Петру Порошенко. 600 человек приняли присягу и назвали себя «дружинниками».

Это очередной ход свергнуть имеющуюся власть, - считает украинский журналист Юрий Кот.

Провозглашенные дружинники – дело рук Арсена Авакова. Направленно движение на подавление Петра Алексеевича Порошенко и жителей Киева.

Аваков также дал сигнал США, что готов развязать войну с Россией.

«Они маякуют Америке, что если Порошенко не готов выполнять, а он не готов выполнять приказы по развязыванию войны с Россией, то есть сила, которая способна на это…» - высказал своё мнение Юрий Кот.
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