Минобразования разработает программу по созданию искусственных организмов

Минобразования России собирается воплотить в жизнь программу создания искусственных организмов. Об этом рассказали представители ведомства.

Никита Готский

В минувшем году Минздрав, РАН и Минсельхоз создали научную программу «Постгеномная магистраль». В ее рамках чиновники предлагают освоить генетическое редактирование как элемент российского участия в формировании технологического природоподобного уклада. В программе имеются отечественные проекты об использовании геномных и постгеномных методов для решения заданий генетического редактирования систем биологии. В Минобразования уверяют, что безопасность государства с позиции программы заключается в возможности увеличить емкость производимых пищевых элементов и в максимальной степени сократить импортозависимость.Главная часть программы будет реализована в течение 6-7 лет. Бюджет и время исполнения проекта сравнимы с инвестициями иностранных влавстоей в аналогичные программы.