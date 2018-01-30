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| | Путин: Армия России является одной из самых оснащенных в мире

Путин: Армия России является одной из самых оснащенных в мире

Вчера, 19:10
На пресконференции по проведенным военным операциям в Сирии, Владимир Путин объявил, что армия России в данный момент есть одной из самых оснащенных армий в мире.

Путин: Армия России является одной из самых оснащенных в мире

 

Из слов главы России следует, что армия настолько оснащена системами вооружений, что в данный момент ей нет равных. Что бы сохранить свое первенство среди вооружения других стран, нужно постоянно тщательно работать и усовершенствовать свои технологии.

Напомним, что российская армия вступила на территорию Сирии для проведения военных операций против террористов, в сентябре 2015 года. В прошедшем году в декабре, в связи с успешным окончанием военных операций, Путин вывел армию России с территории Сирии.
Пелагея Лебединская
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