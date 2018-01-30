Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Петр Порошенко выразил благодарность Вашингтону за «кремлевский доклад»

Петр Порошенко выразил благодарность Вашингтону за «кремлевский доклад»

Вчера, 18:23
Петр Порошенко выразил глубочайшую признательность США за создание «кремлевского доклада», в который вошли имена политиков и крупных бизнесменов России. Он надеется, что против людей, чьи имена находятся в списке, будут включены санкции.

Петр Порошенко выразил благодарность Вашингтону за «кремлевский доклад»

 

Президент Украины Петр Порошенко объявил благодарность Министерству финансов США, за «кремлевский список» и призвал страны Евросоюза принять по отношении Российских граждан, чьи имена находятся в списке, соответственно похожие меры. Порошенко расценил публикацию Вашингтоном «кремлевский договор», как поддержку Украине, хотя Минфин США этого не утверждал.

Ранее Министерство финансов США опубликовал «кремлевский доклад» в список, которого вошли 210 имен политических деятелей и крупных бизнесменов России, на которых, скорее всего, будут включены санкции.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Путин обиделся из-за невнесения его в
Путин обиделся из-за невнесения его в "кремлевский список"

Минфин США не внес имя Владимира Путина в список "кремлевского доклада". На встрече президента России с журналистами, на вопрос как он относиться к такому ходу

В Минфине США назвали имена политиков, которых коснуться санкции
В Минфине США назвали имена политиков, которых коснуться санкции

В ночь на вторник Минфином США был опубликован так называемый «кремлевский список», в который попали почти все российские руководители и крупные

Киев опубликовал список попавших под санкции российских политиков и журналистов
Киев опубликовал список попавших под санкции российских политиков и журналистов

Петр Порошенко сегодня официально объявил, что СНБО Украины было принято решение расширить перечень физических и юридических лиц из Российской Федерации,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости