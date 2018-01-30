Петр Порошенко выразил благодарность Вашингтону за «кремлевский доклад»

Петр Порошенко выразил глубочайшую признательность США за создание «кремлевского доклада», в который вошли имена политиков и крупных бизнесменов России. Он надеется, что против людей, чьи имена находятся в списке, будут включены санкции.

Пелагея Лебединская

Президент Украины Петр Порошенко объявил благодарность Министерству финансов США, за «кремлевский список» и призвал страны Евросоюза принять по отношении Российских граждан, чьи имена находятся в списке, соответственно похожие меры. Порошенко расценил публикацию Вашингтоном «кремлевский договор», как поддержку Украине, хотя Минфин США этого не утверждал.Ранее Министерство финансов США опубликовал «кремлевский доклад» в список, которого вошли 210 имен политических деятелей и крупных бизнесменов России, на которых, скорее всего, будут включены санкции.