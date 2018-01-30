Захарову в леопардовой шубе приняли за коренную жительницу Нью-Йорка

Сотрудника МИД России Марию Захарову приняли за коренную жительницу Нью-Йорка. Дипломат надела леопардовую шубу, за что ее посчитали уроженкой города.

Никита Готский

Прилетев в Нью-Йорк, Захарова утром прогуливалась возле отеля, в котором ее разместили. В США она прилетела для участия в Совбезе по обсуждению использования оружия массового уничтожения. В один момент к ней подошла пожилая женщина, которая с радостью заявила ей, что наконец-то увидела «настоящего обитателя» Манхэттена. Пенсионерка похвалила леопардовую шубу Захаровой и ее туфли. По мнению женщины, так как выглядела сотрудник российского МИД наряжаются только настоящие жители города. Мария, в свою очередь, поведала той, что на самом деле она родилась и проживает в России, чем смутила женщину.Захарова удивлена тем, что ее приняли за коренную жительницу Нью-Йорка, но при этом отмечает, что любит этот американский город. Направляясь на мероприятие, Мария и ее попутчики посмеялись над историей, рассуждая, что теперь в США не только станут думать, что РФ «избрала» Трампа, но и то, что русские стали американцами.