Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Путин пожелал здоровья Родченкову, назвав его придурком

Путин пожелал здоровья Родченкову, назвав его придурком

Вчера, 17:03
Владимир Путин в ходе встречи с кругом доверенных лиц отозвался о Григории Родченкове, который ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию (МАЛ), назвав его придурком, и пожелав ему доброго здравия.

Путин пожелал здоровья Родченкову, назвав его придурком

 

Заметим, ранее Григорий Родченков заявил о причастности российского президента к допинг-скандалу. В частности, Родченков заметил, что Владимир Путин был хорошо осведомлён со всей системой допинга в российском спорте и знал о всех решениях, принимаемых в МАЛ. Путин напомнил о том, что в данный момент Григорий находится в розыске, что уже много говорит о весе его слов и деяний. Помимо этого, глава РФ заметил, что слова Родченкова не поддаются никакой критике уже из-за того факта, что он предпринимал в прошлом попытку суицида.

Однако, Путин пожелал Григорию Родченкову доброго здравия, не смотря на все его противоречивые деяния. Заметим, что по одной из версий Родченков находится под полным контролем американских спецслужб.
Александр Вест
Новости по теме
Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг
Родченков: Путин и Мутко заставляли спортсменов принимать допинг

Бывший глава Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков выступил с очередными скандальными заявлениями относительного того, что в допинговом

Адвокат Родченкова заявил о желании подопечного рассказать ФИФА о допинге в России
Адвокат Родченкова заявил о желании подопечного рассказать ФИФА о допинге в России

Григорий Родченков может предоставить всю информацию о приеме российскими футболистами допинга в пользу ФИФА. Об этом заявил его адвокат Джим Уолден.

Владимир Путин поздравил пограничников с праздником
Владимир Путин поздравил пограничников с праздником

Сегодня, 28 мая, в России отмечается День пограничника. С профессиональным праздником всех отечественных военнослужащих поздравил глава государства Владимир

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости