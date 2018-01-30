Путин пожелал здоровья Родченкову, назвав его придурком

Владимир Путин в ходе встречи с кругом доверенных лиц отозвался о Григории Родченкове, который ранее возглавлял Московскую антидопинговую лабораторию (МАЛ), назвав его придурком, и пожелав ему доброго здравия.

Александр Вест

Заметим, ранее Григорий Родченков заявил о причастности российского президента к допинг-скандалу. В частности, Родченков заметил, что Владимир Путин был хорошо осведомлён со всей системой допинга в российском спорте и знал о всех решениях, принимаемых в МАЛ. Путин напомнил о том, что в данный момент Григорий находится в розыске, что уже много говорит о весе его слов и деяний. Помимо этого, глава РФ заметил, что слова Родченкова не поддаются никакой критике уже из-за того факта, что он предпринимал в прошлом попытку суицида.Однако, Путин пожелал Григорию Родченкову доброго здравия, не смотря на все его противоречивые деяния. Заметим, что по одной из версий Родченков находится под полным контролем американских спецслужб.