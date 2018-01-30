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| | В Шереметьево задержаны ведущие «Навальный Live»

В Шереметьево задержаны ведущие «Навальный Live»

Вчера, 16:51
Сотрудники таможенного контроля в Шереметьево осуществили задержание ведущих популярной передачи под названием "Навальный Live». Данные об инциденте в Twitter опубликовала одна из задержанных Кира Ярмыш.

В Шереметьево задержаны ведущие «Навальный Live»

 

В официальном Twitter-аккаунте Киры Ярмыш появилось сообщение о том, что её, как и Руслана Шаведдинова задержали сотрудники аэропорта. Задержание было осуществлено в связи с подозрениях в осуществлении призывов к несогласованной общественной протестной акции. В своём сообщении Кира также заявила, что не знает, куда их везут оперативники, однако, предположила, что их вскоре могут доставить в Тверское Отделение внутренних дел.

Сотрудники таможни в Шереметьево заявили, что им пришло официальное распоряжение, обязывающее их произвести тщательный досмотр указанных личностей, пребывавших на тот момент в аэропорту. Также в Сети было опубликовано видео, на котором запечатлён момент личного досмотра Шаведдинова и Ярмыш.
Александр Вест
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