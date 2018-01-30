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| | Путин: Анонимность в интернете создает проблемы

Путин: Анонимность в интернете создает проблемы

Сегодня, 15:39
Президент РФ Владимир Путин выступил с заявлением о том, что имеющийся факт анонимности интернета создает существенные проблемы. С одной стороны, имеется фактор демократии, но с другой общество должно самостоятельно справляться с деструктивными силами, что «процветают» в сети.
 

Путин: Анонимность в интернете создает проблемы

 

Готовящийся к грядущим выборам Путин провел во вторник, 30 января, встречу с доверенными лицами в Гостином дворе.
 
«Анонимность интернета, это с одной стороны, вроде как хорошо демократия, но с другой стороны, возникает много проблем, ведь неизвестно, кто скрывается за этими никами. Действительно же, сейчас не 1937-й год, потому что хочешь, то и говори, тем более на просторах интернета», - утверждает Путин, общаясь с доверенными лицами.
 
Также президент отметил, что из-за сложившейся ситуации, у общества появилась масса проблем, ведь оно теперь должно самостоятельно ограждать себя от деструктивных сил, что имеются на просторах сети.
 
«Мы уже ввели ряд ограничений по причине распространения педофилии, терроризма. Люди, однако, сидят и смотрят, что за преступления происходят в США и потом совершают аналогичные в наших школах. Без всяких причин, просто потому что насмотрелись на все, что случается там», - заявил Путин, намекнув на недавнюю серию громких дел, связанных с нападением на школы подростков.

Николай Офицеров
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