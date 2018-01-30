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| | Путин заявил, что «планка» зарплаты учителям не будет опущена

Путин заявил, что «планка» зарплаты учителям не будет опущена

Сегодня, 15:30
Владимир Путин в рамках встречи с доверенными лицами заявил о том, что достигнутую «планку» заработных плат учителей никак нельзя опустить, а нужно лишь работать над её поднятием. Также Путин отметил важность финансирования для обеспечения поддержания уровня зарплат.

Путин заявил, что «планка» зарплаты учителям не будет опущена

 

На встрече с кругом доверенных лиц глава России заявил о том, что установленный уровень заработных плат российским учителям необходимо всеми силами поддерживать, не позволяя данной «планке» опускаться вниз. Также Путин заявил, что необходимо выполнить все необходимые процедуры по обеспечению стабильного уровня заработных плат учителям, которые должны соответствовать среднему уровню зарплат в регионе.

Стоит отметить, что после премьерного показа художественного фильма под названием «Движение вверх», повествующего об успехе сборной команды СССР по баскетболу на Олимпиаде, состоявшейся в 1972 году, Владимир Путин выразил свою благодарность режиссёру картину Владимиру Машкову.
Александр Вест
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