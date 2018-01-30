Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Мэр Москвы подтвердил экологичность новых технологий по переработке мусора

Мэр Москвы подтвердил экологичность новых технологий по переработке мусора

Сегодня, 15:06

Сергей Собянин сообщил, что через три-четыре года в Московской области будут возведены мусороперерабатывающие заводы новой формации. Как подчеркнул мэр столицы, вопрос с рекультивацией и закрытием полигонов для захоронения мусора в Подмосковье будет решаться совместно столичными и властями области.

Мэр Москвы подтвердил экологичность новых технологий по переработке мусора

 

Собянин высказал слова благодарности губернатору региона Андрею Воробьеву за активное решение проблемы с мусором. Как сообщает НТВ, это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Собянин сообщил, что уже есть договоренности с корпорацией Ростех на строительство трех комплексов. «Дочка» Ростеха РТ-Инвест приступит к возведению четырех заводов в области по технологии Hitachi Zosen Inova и одного завода в Татарстане. Японо-швейцарские технологии позволяют заводам работать на собственно энергии, полученной в результате переработки мусора. Вместе с тем, как отметил Собянин, необходимо полностью поменять цикл сбора мусора, перейдя на раздельный сбор отходов и больше внимания уделив вторичной переработке.

 



Новости по теме
Глава «Ростеха» сравнил Россию с Африкой по способу борьбы с отходами
Глава «Ростеха» сравнил Россию с Африкой по способу борьбы с отходами

По словам Сергея Чемезова, из 60 млн. тонн всех отходов, производимых Россией, только 10% идет в переработку. Остальное мы хороним на полигонах, такие же

«РТ-Инвест» поставит на новые мусоросжигательные заводы оборудование от «Ростатома»
«РТ-Инвест» поставит на новые мусоросжигательные заводы оборудование от «Ростатома»

Продолжается реализация проекта по технологически безопасной переработке мусора в Подмосковье. Согласно ему, Группа компаний «РТ-Инвест» должна построить

Японцы научат москвичей правильно мусорить
Японцы научат москвичей правильно мусорить

Московская область начала реализовывать программу «Чистое Подмосковье». К ней присоединилось Домодедово, в городе начали установку контейнеров для раздельного

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости