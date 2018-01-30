Мэр Москвы подтвердил экологичность новых технологий по переработке мусора

Сергей Собянин сообщил, что через три-четыре года в Московской области будут возведены мусороперерабатывающие заводы новой формации. Как подчеркнул мэр столицы, вопрос с рекультивацией и закрытием полигонов для захоронения мусора в Подмосковье будет решаться совместно столичными и властями области.

Собянин высказал слова благодарности губернатору региона Андрею Воробьеву за активное решение проблемы с мусором. Как сообщает НТВ , это будут заводы по самой современной технологии, которые есть в мире. Собянин сообщил, что уже есть договоренности с корпорацией Ростех на строительство трех комплексов. «Дочка» Ростеха РТ-Инвест приступит к возведению четырех заводов в области по технологии Hitachi Zosen Inova и одного завода в Татарстане. Японо-швейцарские технологии позволяют заводам работать на собственно энергии, полученной в результате переработки мусора. Вместе с тем, как отметил Собянин, необходимо полностью поменять цикл сбора мусора, перейдя на раздельный сбор отходов и больше внимания уделив вторичной переработке.



