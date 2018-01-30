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| | Собчак пригрозила судом RT после вопроса о «мелких гадёнышах»

Собчак пригрозила судом RT после вопроса о «мелких гадёнышах»

Сегодня, 13:39
Свежее интервью с Ксенией Собчак закончилось скандалом. По всей видимости, кандидату в президенты очень не понравились неудобные вопросы, которые ей задавал ведущая Оксана Бойко. В особенности градус страстей накалился после того, как журналистка спросила о «мелких гаденышах», после чего Собчак пообещала начать судебное преследование ведущей.
 

Собчак пригрозила судом RT после вопроса о «мелких гадёнышах»

 

Как известно, Собчак стала гостьей студии RT. Журналистка вела спокойную беседу, однако в определенный момент что-то пошло явно не так, а потому интервью приобрело неприятный оттенок. Инцидент стал известен после того, как сама Бойко прокомментировала произошедшую ситуацию в Twitter.
 
«Записывали интервью сегодня с Ксений Собчак. Она постоянно говорит о том, что в России регулярно зажимают свободу. В конце концов я решила спросить у нее про «мелких гаденышей», на что Ксения Анатольевна стала мне угрожать судом», - заявила Бойко, добавив остроумный хештег #онавамнексюша.
 
Многочисленные подписчики уже дали свой комментарий относительно случившегося, назвав Оксану «большим молодцом». Помимо этого, особенно порадовало фолловеров то, что истинную правду о Собчак продолжают открывать.
 
Интересно и то, что в своих аккаунтах на просторах социальных сетей Ксения Собчак пока еще не дала комментария относительно сложившейся ситуации. Кандидат лишь отметила, что ожидает, пока Первый канал покажет ее беседу с Владимиром Познером.

Николай Офицеров
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