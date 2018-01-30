Песков прокомментировал «кремлёвский доклад»

Дмитрий песков, являющийся официальным пресс-секретарём Владимира Путина, отозвался о так называемом «кремлёвском докладе». Пресс-секретарь заявил о том, что его попадание в данный список, составленный США, не вызывает у него никаких эмоциональных потрясений.

Александр Вест

В минувший понедельник Дмитрий Песков выступил с официальным заявлением, в котором он заявил, что «кремлёвский доклад» является весьма очевидной и прямой попыткой Соединенных Штатов Америки повлиять на исход предстоящих президентских выборов в Россиии. Песков заметил, что российское правительство не согласно с содержанием данного «доклада», а также уверено в том, что этот «документ» никак не сможет повлиять на результаты предстоящей президентской гонки.Отметим, Песков также прокомментировал недавние заявления Григория Родченкова, являющегося бывшим руководителем Московской антидопинговой лаборатории, который заявил о причастности российского президента к олимпийскому допинг-скандалу. Пресс-секретарь напомнил, что Родченков до сих пор находится под следствием, а также разыскивается спецслужбами.