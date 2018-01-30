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| | В соцсетях Навального высмеяли за фейк с «кремлёвским докладом»

В соцсетях Навального высмеяли за фейк с «кремлёвским докладом»

Сегодня, 13:21
Известный российский политический деятель Алексей Навальный в очередной раз стал жертвой беспощадной критики со стороны пользователей социальных сетей. В этот раз оппозиционера высмеяли за якобы подлинный «кремлёвский доклад».

В соцсетях Навального высмеяли за фейк с «кремлёвским докладом»

 

Алексей Навальный в очередной раз не на шутку рассмешил многих пользователей соцсетей, проявив свою безграмотность в области английского языка. С помощью «кремлёвского доклада» оппозиционер хотел прибавить себе популярности среди избирателей в преддверии президентских выборов, однако, его план не сработал так, как он хотел. В сети микроблогов Twitter на странице Навального было опубликовано сообщение, в котором политик обнародовал скриншот с изображением, опровергающем содержание его послания.

В своём сообщении Алексей Навальный заявил, что «кремлёвский доклад» пришёлся ему по душе. Также политик заявил, что все лица, указанные в понравившемся ему документе являются «жуликами». Однако, в добавленном скриншоте заглавными буквами было указано, что список лиц содержит в себе представителей ведущих лиц в российской политике, включая президентскую администрацию.
Александр Вест
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