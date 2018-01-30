В соцсетях Навального высмеяли за фейк с «кремлёвским докладом»

Известный российский политический деятель Алексей Навальный в очередной раз стал жертвой беспощадной критики со стороны пользователей социальных сетей. В этот раз оппозиционера высмеяли за якобы подлинный «кремлёвский доклад».

Александр Вест

Алексей Навальный в очередной раз не на шутку рассмешил многих пользователей соцсетей, проявив свою безграмотность в области английского языка. С помощью «кремлёвского доклада» оппозиционер хотел прибавить себе популярности среди избирателей в преддверии президентских выборов, однако, его план не сработал так, как он хотел. В сети микроблогов Twitter на странице Навального было опубликовано сообщение, в котором политик обнародовал скриншот с изображением, опровергающем содержание его послания.В своём сообщении Алексей Навальный заявил, что «кремлёвский доклад» пришёлся ему по душе. Также политик заявил, что все лица, указанные в понравившемся ему документе являются «жуликами». Однако, в добавленном скриншоте заглавными буквами было указано, что список лиц содержит в себе представителей ведущих лиц в российской политике, включая президентскую администрацию.