Землетрясение, цунами и безумие.

Мнения

Землетрясение, цунами и безумие. "Голубое кровавое суперлуние" активизирует силы природы

31 января земляне могут ощутить на себе силу космоса.

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

От Редактора

Женщинам необходимы огурцы и носки. Рецепт гарантированного оргазма раскрыт

Стереотипы сломаны.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Киев: Путин заражает граждан Украины ВИЧ

Киев: Путин заражает граждан Украины ВИЧ

Сегодня, 11:42
Одной из причин ВИЧ-эпидемии, которая вспыхнула и распространилась на Украине Минздрав страны назвал конфликт на территории Донбасса, который был якобы навязан Кремлем. Украинские СМИ также обвинили в происходящем Путина и его администрацию.
 

Киев: Путин заражает граждан Украины ВИЧ

 

На самом же деле, ситуация более тривиально, но от этого не менее печальна. На Украине сейчас процветают незащищенный секс и случайные половые связи. Помимо этого, неоднократно говорилось о разрушенной инфраструктуре оказания помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, а также завершившиеся программы по борьбе со СПИДом.
 
Немалую лепту в это внесли также, по мнению исследователей, вернувшиеся из зоны боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие. Профессор медицины Ольга Голубковская утверждает, что территория конфликта стала настоящей черной дырой для неконтролируемого распространения опасных заболеваний. Приблизительно два года тому назад, когда бои происходили с особой силой, случаи ВИЧ-инфицирования среди наркозависимых в подконтрольной Украине части Донецкой области увеличились более чем на 30%.
 
В Луганской области ситуация еще более плачевная, ведь там количество больных возросло почти в два раза. Украина, при этом, получает сотни тысяч долларов ежемесячно от иностранных спонсоров для того, чтобы поддерживать развивающуюся в стране медицину. Эффективной стратегии по борьбе с заболеваниями, однако, до сих пор нет.

Николай Офицеров
Новости по теме
МИД Украины выступил против
МИД Украины выступил против "замораживания" конфликта на Донбассе

МИД Украины Павел Климкин накануне высказался относительно того, что конфликт на Донбассе нет возможности «заморозить». Соответствующее заявление было

В Берлине прошел митинг против вмешательства Запада в конфликт на Украине
В Берлине прошел митинг против вмешательства Запада в конфликт на Украине

В Берлине на одной из главных площадей столицы собрались митингующие, которые выступили против усугубления конфликта на Юго-Вотоке Украины. Участники данной

Порошенко заявил об уменьшении зоны проведения спецоперации
Порошенко заявил об уменьшении зоны проведения спецоперации

Президент Украины Петр Порошенко заявил об уменьшении зоны проведения спецоперации. До этого, в середине июля глава государства заявил, что территория боевых

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости