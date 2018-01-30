Одной из причин ВИЧ-эпидемии, которая вспыхнула и распространилась на Украине Минздрав страны назвал конфликт на территории Донбасса, который был якобы навязан Кремлем. Украинские СМИ также обвинили в происходящем Путина и его администрацию.

На самом же деле, ситуация более тривиально, но от этого не менее печальна. На Украине сейчас процветают незащищенный секс и случайные половые связи. Помимо этого, неоднократно говорилось о разрушенной инфраструктуре оказания помощи ВИЧ-инфицированным гражданам, а также завершившиеся программы по борьбе со СПИДом.

Немалую лепту в это внесли также, по мнению исследователей, вернувшиеся из зоны боевых действий на Донбассе украинские военнослужащие. Профессор медицины Ольга Голубковская утверждает, что территория конфликта стала настоящей черной дырой для неконтролируемого распространения опасных заболеваний. Приблизительно два года тому назад, когда бои происходили с особой силой, случаи ВИЧ-инфицирования среди наркозависимых в подконтрольной Украине части Донецкой области увеличились более чем на 30%.

В Луганской области ситуация еще более плачевная, ведь там количество больных возросло почти в два раза. Украина, при этом, получает сотни тысяч долларов ежемесячно от иностранных спонсоров для того, чтобы поддерживать развивающуюся в стране медицину. Эффективной стратегии по борьбе с заболеваниями, однако, до сих пор нет.

Николай Офицеров