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| | Глава МИД Италии приедет с визитом на Украину и в Россию

Глава МИД Италии приедет с визитом на Украину и в Россию

Сегодня, 12:31
Известный политический деятель Анджелино Альфано, возглавляющий министерство иностранных дел Италии, посетит Украину и Россию для обсуждения приднестровского урегулирования.

Глава МИД Италии приедет с визитом на Украину и в Россию

 

Действующий президент ОБСЕ уже сегодня, 30 января, отбудет в рабочую поездку в Россию и на Украину. Сам Анджелино заявил, что перспективы относительно обсуждения проблемы приднестровского урегулирования с представителями российского и украинского МИД являются довольно многообещающими. Также итальянский политик заметил, что на прошедших в прошлом году переговорах относительно стабилизации ситуации в Приднестровье был достигнут определённый прогресс.

Анджелино добавил, что считает вклад Украины и России в сотрудничестве над решением данного вопроса воодушевляющим. Альфано заявил, что в скором времени он продолжит обсуждать эту проблему с Павлом Климкиным, а также с Сергеем Лавровым.
Александр Вест
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