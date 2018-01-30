Глава МИД Италии приедет с визитом на Украину и в Россию

Известный политический деятель Анджелино Альфано, возглавляющий министерство иностранных дел Италии, посетит Украину и Россию для обсуждения приднестровского урегулирования.

Александр Вест

Действующий президент ОБСЕ уже сегодня, 30 января, отбудет в рабочую поездку в Россию и на Украину. Сам Анджелино заявил, что перспективы относительно обсуждения проблемы приднестровского урегулирования с представителями российского и украинского МИД являются довольно многообещающими. Также итальянский политик заметил, что на прошедших в прошлом году переговорах относительно стабилизации ситуации в Приднестровье был достигнут определённый прогресс.Анджелино добавил, что считает вклад Украины и России в сотрудничестве над решением данного вопроса воодушевляющим. Альфано заявил, что в скором времени он продолжит обсуждать эту проблему с Павлом Климкиным, а также с Сергеем Лавровым.