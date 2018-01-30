Екатерина Гордон напомнила о сострадании

Известная российская журналистка, а ныне кандидат в президенты Российской Федерации Екатерина Гордон опубликовала очередное агитационное сообщение в своём микроблоге в Instagram. На этот раз Гордон напомнила о необходимости сострадания в обществе.

В официальном Instagram-аккаунте Екатерины Гордон появилось очередное изображение, на котором изображена сама журналистка, окруженная цветами российского флага. В описании к снимку Гордон выступила с призывом усилить работоспособность российского народа, избавиться от лжи и лицемерия, а также помнить о необходимости сострадания. Многочисленные подписчики Екатерины, которых в её аккаунте в Instagram насобиралось уже более 220 тысяч, весьма неоднозначно восприняли подобные призывы кандидата в президенты РФ.

Александр Вест

В комментариях некоторые пользователи предположили, что вместо исходного «Не лги! Работай! Сострадай!» Екатерина Гордон хотела написать «Не лги! Работай! Процветай!». Заметим, многие пользователи оставили заявление Екатерины без внимания, заметив, что её красота привлекает к себе всё внимание её фанатов.