Глава ЦРУ подтвердил опасения о грядущем вмешательстве РФ в выборы в США

Со стороны российских спецслужб, по мнению главы ЦРУ Майка Помпео, все еще продолжается активная подрывная деятельность, потому он призывает быть готовыми к тому, что на грядущих американских выборах Россия якобы вновь должна вмешаться в ход выборов.

«Я лично не заметил, чтобы российские спецслужбы стали хоть сколько менее активно действовать», - заявил Помпео.

На вопрос, связанный с тем, не ожидает ли он активности России, связанной с преддверием выборов в Конгресс в ноябре 2018 года, Помпео ответил утвердительно.

«Конечно, да. Я ожидаю, что российские спецслужбы попытаются провести что-то, но я также уверен в том, что Америка способна провести честные и свободные выборы, и что нам удастся наконец добиться того, чтобы усилия россиян никак не повлияли на исход голосования», - утверждает Помпео.

В США продолжается расследование, связанное с якобы вмешательством России в выборы президента, состоявшиеся в ноябре 2016 года. По этому поводу в ближайшее время ожидается визит Дональда Трампа в офис специального прокурора Роберта Мюллера.

Помпео заявил также, что американские спецслужбы пытаются сделать все, чтобы установить, кто именно стоит за подрывной деятельностью России, используя различные технологии для того, чтобы предотвратить попытки влияния.

Николай Офицеров