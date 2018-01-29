Глава Польши: Народ страны не участвовал в Холокосте

Глава Польши Анджей Дуда выступил с заявлением, что народ его страны не участвовал в Холокосте, хотя президент не исключает наличия «единичных случаев подлости». Информацию об этом распространяют западные СМИ.

Домбровский Сергей

По словам Анджея Дуды, власть и народ Польши не имеют никакого отношения к происходящему в Холокосте. Зафиксированы единичные случаи подлости, но сейчас все забыли о людях, пожертвовавших свои жизни ради узников. На территории Польши действительно находились концентрационные лагеря, но их создавали фашисты в несуществующем государстве. По словам Дуды, мировая общественность должна понять одну простую истину, народ Польши невиновен, а злодеяния совершали исключительно гитлеровцы и отщепенцы, такие люди имеются в любой стране. Судить державу нужно не по отбросам общества, а по настроению всего народа.В Польше хотят ввести закон, привлекающий к ответственности лиц, говорящих об связях народа страны с Холокостом. Распускающих слухи на эту тему станут подвергать крупным штрафам или тюремному заключению сроком до трех лет. Против такого закона выступает премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Этот политик полагает, что многие положения данного документа нужно изменить.