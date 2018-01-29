Свыше 90 тысяч британцев заинтересовались акцией против Трампа перед его визита

Перед предстоящим визитом Дональда Трампа свыше 90 тысяч жителей Великобритании проявили заинтересованность в протестных акциях против президента США. Сторонники акции сообщают о готовности выйти на улицы с «невероятным протестом».

СМИ сообщают, что накануне визита президента США Трампа свыше 90 тысяч жителей Великобритании проявили заинтересованность в акциях протеста против него. 23 тысячи британцев подтвердили собственное участие в будущей акции, а 65 тысяч сообщили о «заинтересованности» протестом.Официальная страница в Сети, посвященная протестной акции, призывает участников быть готовыми по прибытии Дональда Трампа выйти на улицы с «невероятным протестом». Согласно заявлению президента США, первый из двух запланированных на 2018 год визитов он осуществит в октябре.СМИ отмечают, что Трамп пока не получил официального приглашения на свадьбу принца Гарри и актрисы Меган Маркл, которое назначено на май этого года. Причиной тому может быть негативное отношение невесты к президенту Соединенных Штатов Америки.