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| | Российские саперы спасают жителей Сирии

Российские саперы спасают жителей Сирии

Вчера, 21:09
Известно, что большая часть территории Сирии освобождена от жестоких сцен убийства. Террористы, покидая местность, закладывали бомбы, поэтому на помощь пришли российские саперы, чтобы спасти мирных жителей от смерти.

Сирийцы отнеслись к российским специалистам положительно, они махали им руками, потому что понимали цель визита военнообязанных.

Российские саперы спасают жителей Сирии

 

Многим сирийцам не хватает еды и питья, поэтому приходиться просить помощи у саперов, но иметь контакт с мирными жителями солдатам не разрешали.

Начальник работотехники и специальных работ 43-летний подполковник Александр Осадчий дал интервью, в котором подробно рассказал о данной операции.

Сапер, по меркам Осадчего, является сыщиком взрывоопасных предметов. Также подполковник сказал, что нужно постоянно обновлять технологии из-за новшеств, которые препятствуют эффективному обезвреживанию бомб. Для этого международный центр разделил направления работ на четыре цикла, чтобы можно было быстрее решить те или иные проблемы, которые касаются работ с минами.

«Первый раз выезжая на работу по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов, я был шокирован тем, что в самом проходном месте, где ходят люди туда-сюда, находится взрывоопасный предмет — граната Ф-1». - поделился своим впечатлениям Александр Николаевич.
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