Российские саперы спасают жителей Сирии

Известно, что большая часть территории Сирии освобождена от жестоких сцен убийства. Террористы, покидая местность, закладывали бомбы, поэтому на помощь пришли российские саперы, чтобы спасти мирных жителей от смерти.Сирийцы отнеслись к российским специалистам положительно, они махали им руками, потому что понимали цель визита военнообязанных.

Многим сирийцам не хватает еды и питья, поэтому приходиться просить помощи у саперов, но иметь контакт с мирными жителями солдатам не разрешали.Начальник работотехники и специальных работ 43-летний подполковник Александр Осадчий дал интервью, в котором подробно рассказал о данной операции.Сапер, по меркам Осадчего, является сыщиком взрывоопасных предметов. Также подполковник сказал, что нужно постоянно обновлять технологии из-за новшеств, которые препятствуют эффективному обезвреживанию бомб. Для этого международный центр разделил направления работ на четыре цикла, чтобы можно было быстрее решить те или иные проблемы, которые касаются работ с минами.«Первый раз выезжая на работу по поиску и обнаружению взрывоопасных предметов, я был шокирован тем, что в самом проходном месте, где ходят люди туда-сюда, находится взрывоопасный предмет — граната Ф-1». - поделился своим впечатлениям Александр Николаевич.