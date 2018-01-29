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| | Волкер заявил о бездействии России в урегулировании ситуации на Донбассе

Волкер заявил о бездействии России в урегулировании ситуации на Донбассе

Вчера, 21:01
Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия ничего не делает в сложившейся ситуации на Донбассе. Такое заключение он огласил на переговорах в Дубае с представителем России.

Волкер заявил о бездействии России в урегулировании ситуации на Донбассе


Также, на переговорах, говорили о том, чтобы российские офицеры возвратились в Совместный центр по контролю и координации на Донбассе. Это повлияет на качество контроля выполнения условий договора о прекращении боевых действий на юго-востоке Украины. В декабре 2017 года они покинули этот центр.

Ранее было известно, что на предшествующих переговорах Курта Волкера и представителя российского государства, Владислава Суркова они не пришли к единому мнению по «закону о реинтеграции» Донбасса.

Место проведения боевых действий на Украине Волкер в настоящее время назвал гуманитарной катастрофой.
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