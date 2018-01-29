Глава МВД Турции рассказал об управлении тремя сирийскими городами

На съезде Партии справедливости и развития Турции глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что в трех сирийских городах назначены турецкие губернаторы и полиция. Об этом проинформировали местные СМИ.

Виктория Озерова

27 января прошло заседание Партии справедливости и развития Турции в районе Меркезефенди в провинции Денизли. В ходе мероприятия министр внутренних дел Сулейман Сойлу сообщил, что три города Сирии находятся на контроле Турции. В Азазе, Джараблусе и Маре назначены турецкие губернаторы, а также главы полиции и жандармерии, отметил руководитель министерства. Также Сойлу обвинил США в поддержке партии «Демократический союз» и Рабочей партии Курдистана, запрещенной в Сирии. По словам министра, США отправили этим организациям пять тысяч грузовиков с оружием.Напомним, что Турция принимает участие освобождении от террористов Сирии с позапрошлого года. 20 января страна очередную операцию под названием «Оливковая ветвь».