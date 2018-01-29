Представители США не приедут на Конгресс сирийского нацдиалога в Сочи

Представители США в знак солидарности с Сирийским комитетом по переговорам (СКП) не приедут в Сочи на Конгресс национального диалога по САР. Информацию об этом сообщила пресс-секретарь американской дипломатической миссии Мария Олсон.

Домбровский Сергей

По словам представителя консульства США, политики в Вашингтоне уважают решение членов СКП, которые не желают посещать Сочи и участвовать в Конгрессе. При этом американские дипломаты настаивают на необходимости решать проблему в Сирии исключительно мирным путем. В Вашингтоне рекомендуют рассматривать все вопросы по САР в Женеве под защитой ООН. По словам Олсон, США готовы идти на диалог с любой страной, в том числе с Россией, если будут предложены разумные варианты выхода из создавшегося положения.В Вашингтоне не отказываются от слов, высказанных главами держав Дональдом Трампом и Владимиром Путиным в Дананге. Ранее сирийские курды тоже сомневались в необходимости приезжать в Сочи из-за начавшейся в Африне турецкой операции «Золотая ветвь». Конгресс национального диалога по САР состоится с период с 29 по 30 января в «курортной столице» России.