В Вилассар-де-Мар испанские ультрас избили каталонцев

Около 50 представителей испанских ультрас и «заединщиков» избили жителей Каталонии. В Вилассар-де-Мар неизвестными в масках были сорваны желтые ленты.

В Сети появились первые сведения про избиение испанскими ультрас и «заединщиками» каталонцев. Сообщается, что около 50 представителей ультрас напали на жителей Каталонии. Ранее, развешенные сторонниками независимости Каталонии желтые ленты, были сорваны неизвестными людьми в масках.Развешенные ленты появились для привлечения внимания к тюремному заключению сепаратистов и были организованы как акция от «международного комитета для защиты республики». Желтые ленты также были развешены на мостах в Лондоне и Париже, а также были замечены в Берлине и Милане.На недавних выборах в Каталонии лидировала партия «Граждане», отстаивающая целостность Испании. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон выступил с просьбой защиты к спикеру автономного сообщества для того, чтобы без препятствий явиться на заседание парламента, которое назначено на 30 января.