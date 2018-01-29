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| | В Вилассар-де-Мар испанские ультрас избили каталонцев

В Вилассар-де-Мар испанские ультрас избили каталонцев

Вчера, 20:14
Около 50 представителей испанских ультрас и «заединщиков» избили жителей Каталонии. В Вилассар-де-Мар неизвестными в масках были сорваны желтые ленты.

В Вилассар-де-Мар испанские ультрас избили каталонцев

 

В Сети появились первые сведения про избиение испанскими ультрас и «заединщиками» каталонцев. Сообщается, что около 50 представителей ультрас напали на жителей Каталонии. Ранее, развешенные сторонниками независимости Каталонии желтые ленты, были сорваны неизвестными людьми в масках.

Развешенные ленты появились для привлечения внимания к тюремному заключению сепаратистов и были организованы как акция от «международного комитета для защиты республики». Желтые ленты также были развешены на мостах в Лондоне и Париже, а также были замечены в Берлине и Милане.

На недавних выборах в Каталонии лидировала партия «Граждане», отстаивающая целостность Испании. Бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон выступил с просьбой защиты к спикеру автономного сообщества для того, чтобы без препятствий явиться на заседание парламента, которое назначено на 30 января. 
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