Путин советует противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства»

Глава России Владимир Путин посетил Еврейский музей и Центр толерантности в Москве в честь мероприятий, посвященных Дню Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов во времена ВОВ.

Домбровский Сергей

Лидер РФ заявил, что нужно противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства». По словам Путина, опасными для мировой общественности являются те страны, где «выращивается национализм». Это понятие поражает ум представителей молодого поколения и в итоге человечество сталкивается с фашизмом. По мнению Путина, нельзя позволять сильным в экономическом и военном отношении государствам, считать себя хозяевами Земли. Все люди равны между собой, поэтому объявлять один народ более благородным несправедливо.На мероприятии в честь Холокоста в Еврейском музее присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин поблагодарил этого политика за то, что в его стране не предаются общей истерии, подобно европейцам, где уничтожают монументы, построенные в советскую эпоху. В Израиле чтят память и уважают солдат, служивших в Красной Армии, поскольку они не жалели своих жизней, освобождая евреев от гитлеровцев во времена ВОВ.