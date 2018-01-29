NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Путин советует противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства»

Путин советует противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства»

Вчера, 19:01
Глава России Владимир Путин посетил Еврейский музей и Центр толерантности в Москве в честь мероприятий, посвященных Дню Холокоста и годовщине полного освобождения Ленинграда от фашистов во времена ВОВ.

Путин советует противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства»

 

Лидер РФ заявил, что нужно противостоять попыткам «оседлать идею мирового господства». По словам Путина, опасными для мировой общественности являются те страны, где «выращивается национализм». Это понятие поражает ум представителей молодого поколения и в итоге человечество сталкивается с фашизмом. По мнению Путина, нельзя позволять сильным в экономическом и военном отношении государствам, считать себя хозяевами Земли. Все люди равны между собой, поэтому объявлять один народ более благородным несправедливо.

На мероприятии в честь Холокоста в Еврейском музее присутствовал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Путин поблагодарил этого политика за то, что в его стране не предаются общей истерии, подобно европейцам, где уничтожают монументы, построенные в советскую эпоху. В Израиле чтят память и уважают солдат, служивших в Красной Армии, поскольку они не жалели своих жизней, освобождая евреев от гитлеровцев во времена ВОВ.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Владимир Путин назвал способ достижения мирового господства
Владимир Путин назвал способ достижения мирового господства

Достичь мирового господства сможет та страна, которая продвинется дальше остальных в создании искусственного интеллекта, поделился информацией Владимир Путин,

Нетаньяху сообщил о трогательном подарке Владимира Путина
Нетаньяху сообщил о трогательном подарке Владимира Путина

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о трогательном подарке главы России Владимира Путина. Их встреча состоялась в Сочи 23 августа. Стороны достигли

Марко Рубио уверен, что Путин жаждет мирового господства
Марко Рубио уверен, что Путин жаждет мирового господства

Марко Рубио уверен, что Путин жаждет мирового господства. Сенатор-республиканец от штата Флорида сделал соответствующее заявление в своем Twitter.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости