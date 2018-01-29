Дональд Трамп готов национализировать сети 5G для защиты от иностранцев

По некоторым американским ресурсам, руководство Дональда Трампа рассмотрит возможность национализации мобильной широкополосной сети 5G. По их мнению, поглощение сетИ 5G иностранными инвесторами несёт серьезное опасение национальной безопасности США.

Так, по последним данным администрация предлагает, чтобы государство выделило деньги и построило магистральную инфраструктуру для этих сетей. Также одним из их вариантов является инфраструктура коммерческого операторов, а именно её строительство.Опираясь на слова сотрудника Совета национальной безопасности США, для них первый вариант - более централизованный и предпочтительнее. Так он позволяет контролировать за всеми сетями нового поколения.Напомним, работа по тестированию и созданию сетей 5G в США уже ведётся. Ею занимаются два крупнейших телекоммуникационных оператора — AT&T и Verizon. Так, по последним данным в 2018 году один из операторов, а именно AT&T запланировал запустить работу в 12 населённых пунктах США, а Verizon — в 5.