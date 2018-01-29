Дональд Трамп готов национализировать сети 5G для защиты от иностранцев

Так, по последним данным администрация предлагает, чтобы государство выделило деньги и построило магистральную инфраструктуру для этих сетей. Также одним из их вариантов является инфраструктура коммерческого операторов, а именно её строительство.
Опираясь на слова сотрудника Совета национальной безопасности США, для них первый вариант - более централизованный и предпочтительнее. Так он позволяет контролировать за всеми сетями нового поколения.
Напомним, работа по тестированию и созданию сетей 5G в США уже ведётся. Ею занимаются два крупнейших телекоммуникационных оператора — AT&T и Verizon. Так, по последним данным в 2018 году один из операторов, а именно AT&T запланировал запустить работу в 12 населённых пунктах США, а Verizon — в 5.