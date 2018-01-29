NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Мнения

NASA скрывает парящий город гуманоидов: На снимках МКС Скотт Уоринг обнаружил неземной объект

Уфолог обнаружил город инопланетян над Землёй.

От Редактора

"Сексуальные кадры внутри" или "что-то с бедрами". Кому ответила взаимностью Бузова?

Карьера и мужчины в жизни певицы.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Дональд Трамп готов национализировать сети 5G для защиты от иностранцев

Дональд Трамп готов национализировать сети 5G для защиты от иностранцев

Вчера, 18:14
По некоторым американским ресурсам, руководство Дональда Трампа рассмотрит возможность национализации мобильной широкополосной сети 5G. По их мнению, поглощение сетИ 5G иностранными инвесторами несёт серьезное опасение национальной безопасности США.

Дональд Трамп готов национализировать сети 5G для защиты от иностранцев

 

Так, по последним данным администрация предлагает, чтобы государство выделило деньги и построило магистральную инфраструктуру для этих сетей. Также одним из их вариантов является инфраструктура коммерческого операторов, а именно её строительство.

Опираясь на слова сотрудника Совета национальной безопасности США, для них первый вариант - более централизованный и предпочтительнее. Так он позволяет контролировать за всеми сетями нового поколения.

Напомним, работа по тестированию и созданию сетей 5G в США уже ведётся. Ею занимаются два крупнейших телекоммуникационных оператора — AT&T и Verizon. Так, по последним данным в 2018 году один из операторов, а именно AT&T запланировал запустить работу в 12 населённых пунктах США, а Verizon — в 5.
Новости по теме
Дональд Трамп заручился поддержкой крупнейшего оружейного лобби США
Дональд Трамп заручился поддержкой крупнейшего оружейного лобби США

Согласно последним данным, миллиардера Дональда Трампа готовы поддержать участники Национальной стрелковой ассоциации. Об этом на конференции заявил

Платежные системы сети гостиниц Дональда Трампа взломали хакеры
Платежные системы сети гостиниц Дональда Трампа взломали хакеры

Хакерам удалось взломать платежные системы сети гостиниц, принадлежащих Дональду Трампу, которые расположены в таких городах как: Торонто, Нью-Йорк, Чикаго,

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости