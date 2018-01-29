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| | Поклонская написала книгу "Преданность вере и Отечеству"

Поклонская написала книгу "Преданность вере и Отечеству"

Сегодня, 13:01
Бывший крымский генпрокурор, а ныне депутат Госдумы от фракции «Единой России» Наталья Поклонская выпустила собственную книгу под названием «Преданность вере и Отечеству». Соответствующая информация появилась после ее интервью корреспондентам
 

Поклонская написала книгу "Преданность вере и Отечеству"

 

Поклонская утверждает, что книга стала для нее первой. В ней содержатся некоторые весьма яркие события.
 
«Мои публичные выступления в период «Крымской весны», достижения и жизнь коллектива прокуратуры республики Крым. Все это и первое уголовное дело в отношении активиста Евромайдана, который причинил телесные повреждения сотруднику «Беркута». Помимо этого, я описала причины и основания для признания Меджлиса экстремистской организацией», - заявила Поклонская, анонсируя книгу.
 
Вторая часть произведения посвящается деятельности, связанной с защитой исторической действительности и права человека на полуострове. В книге имеются фотографии, взятые из личного альбома депутата, которые были сделаны в Киеве и многие другие раритетные снимки.
 
Помимо этого, издательство «Книжный мир» от себя добавило, что в книге собраны многочисленные статьи, интервью и выступления, которые позволяют лучше узнать и оценить Поклонскую, как юриста, политика и общественного деятеля.

Николай Офицеров
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