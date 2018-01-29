Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"

Возглавляющий крымскую республику Сергей Аксенов дал интервью прессе, в котором выступил с заявлением о том, что после вхождения в состав России полуостров стал настоящей «неприступной крепостью».

«Крым уже никогда не вернется в состав Украины и бессмысленно выдвигать по этому поводу какие-либо теории или условия для того, чтобы достичь этой цели», - утверждает Аксенов, добавив, что после вхождения в состав России полуостров превратился в «неприступную крепость» и в военном плане ему абсолютно ничего не грозит.

Президент России Владимир Путин ранее также выступил с заявлением, что ситуация вокруг Крыма вскоре будет показывать параметры стабилизации. Помимо этого, социально-экономическое развитие региона будет идти весьма ускоренными темпами.

Российским регионом Крым стал после проведенного там еще в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией после февральского государственного переворота в Киеве.

Также стоит напомнить о недавнем заявлении Аксенова, что большинство чиновников Украины уже давно смирились с фактом утраты Крыма, однако президент Порошенко не прекращает подыгрывать националистично-настроенным слоям населения.

Николай Офицеров