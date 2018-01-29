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| | Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"

Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"

Сегодня, 12:28
Возглавляющий крымскую республику Сергей Аксенов дал интервью прессе, в котором выступил с заявлением о том, что после вхождения в состав России полуостров стал настоящей «неприступной крепостью».
 

Аксенов назвал Крым "неприступной крепостью"

 

«Крым уже никогда не вернется в состав Украины и бессмысленно выдвигать по этому поводу какие-либо теории или условия для того, чтобы достичь этой цели», - утверждает Аксенов, добавив, что после вхождения в состав России полуостров превратился в «неприступную крепость» и в военном плане ему абсолютно ничего не грозит.
 
Президент России Владимир Путин ранее также выступил с заявлением, что ситуация вокруг Крыма вскоре будет показывать параметры стабилизации. Помимо этого, социально-экономическое развитие региона будет идти весьма ускоренными темпами.
 
Российским регионом Крым стал после проведенного там еще в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение с Россией после февральского государственного переворота в Киеве.
 
Также стоит напомнить о недавнем заявлении Аксенова, что большинство чиновников Украины уже давно смирились с фактом утраты Крыма, однако президент Порошенко не прекращает подыгрывать националистично-настроенным слоям населения. 

Николай Офицеров
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