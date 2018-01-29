Навальный "подвел" 300 соратников

В воскресение в населенных пунктах РФ прошли акции в пользу «Забастовки избирателей».На мероприятии служители закона задержали больше 300 человек. Большую часть задержанных правооххранителт выпустили, не составляя протоколов.

Согласно отметкам инициаторов, митинги или же шествия прошли практически в ста населенных пунктах. В министерстве сообщили, что акции протеста были организованы более чем в 40 населенных пунктах.В Москве задержали 15 человек, в том числе Алексея Навального, а также члена его федерального штаба Николая Ляскина. Их выпустили из полиции поздно вечером 28 января.Большая часть задержанных в Москве — работники Фонда борьбы с коррупцией и волонтеры столичного штаба Навального. Самого политика выпустили под ответственность о явке.