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| | Навальный "подвел" 300 соратников

Навальный "подвел" 300 соратников

Сегодня, 12:55
В воскресение в населенных пунктах РФ прошли акции в пользу «Забастовки избирателей».На мероприятии служители закона задержали больше 300 человек. Большую часть задержанных правооххранителт выпустили, не составляя протоколов.

Навальный "подвел" 300 соратников

 

Согласно отметкам инициаторов, митинги или же шествия прошли практически в ста населенных пунктах. В министерстве сообщили, что акции протеста были организованы более чем в 40 населенных пунктах.

В Москве задержали 15 человек, в том числе Алексея Навального, а также члена его федерального штаба Николая Ляскина. Их выпустили из полиции поздно вечером 28 января.

Большая часть задержанных в Москве — работники Фонда борьбы с коррупцией и волонтеры столичного штаба Навального. Самого политика выпустили под ответственность о явке.
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