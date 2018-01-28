Воспользовался моментом: Жириновский на митинге Навального агитировал за себя

28 января в Москве состоялся «митинг избирателей», организованный оппозиционером Алексеем Навальным. Акцию протеста на Тверской улице посетил глава ЛДПР Владимир Жириновский. Участники забастовки рекомендовали политику снять свою кандидатуру с выборов президента РФ.

Домбровский Сергей

Владимир Жириновский не стал слушать протестующих, а начал убеждать молодых людей в необходимости поддержать его на голосовании. Митингующие назвали лидера ЛДПР «шутом при царе». Люди задавали государственному деятелю вопросы о том, почему за 20 лет власти в стране не смогли навести порядок. По словам Жириновского, 30 лет назад он тоже был молодым и горячим, и подобно нынешним активистам проводил время на забастовках. С приобретением опыта мышление политика изменилось, и он больше не желает присутствовать на акциях протеста.Жириновский выступил против задержания людей, которые открыто высказывают свою точку зрения по острым социальным вопросам. Политик советовал не превращать ситуацию в Москве подобной тому, что происходило на Майдане в Киеве. Молодые люди рекомендовали не изменять тему разговора и не упоминать об Украине, поскольку сейчас именно в России нет работы. «Митинг избирателей» проводится из-за того, что Алексею Навальному запретили претендовать на пост главы РФ по причине наличия судимости.