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| | Нетаньяху раскритиковал новый польский закон, запрещающий упоминать лагеря смерти

Нетаньяху раскритиковал новый польский закон, запрещающий упоминать лагеря смерти

Вчера, 18:15
Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху с критикой выступил в адрес недавно принятого в Польше закона, запрещающего употреблять понятие «польские лагеря смерти».

Нетаньяху раскритиковал новый польский закон, запрещающий упоминать лагеря смерти

 

В начале января 2018 года в Польше парламент принял дополнение к закону, по которому всем, кто будет употреблять понятие «польские лагеря смерти», может грозить тюремное заключение до трех лет. Польские власти объясняют, что поправка принята для того, чтобы в мире не считали, что поляки чем-то помогали или как-то связаны с деятельностью фашистов во время Второй мировой войны.

При этом, представители Израиля негативно восприняли новую поправку. Премьер-министр и глава МИД Израиля Биньямин Нетаньяху раскритиковал польских властей. Народ Израиля больше всего пострадал от Холокоста. Подобное решение страны Евросоюза о запрете выражений, связанных с лагерями смерти, могут только ухудшить свободу слова. Министр считает, что теперь люди, которые были как-то связаны с массовыми убийствами евреев, не смогут нормально рассказать о произошедших событиях.
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