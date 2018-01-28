Алексея Навального задержали в центре Москвы во время протестной акции

В центре Москвы задержали несостоявшегося кандидата в президенты РФ Алексея Навального. Антикоррупционер организовал протестную несанкционированную демонстрацию, во время которой его и взяли под стражу правоохранители.

Дарья Светозарова

Вышедшие на митинг россияне требуют допустить оппозиционера к участию в выборах главы государства, которые состоятся в марте текущего года. Навальный обратился к своим сторонникам после задержания и призвал их все равно приходить на Тверскую. Соответствующее обращение он опубликовал на своем аккаунте в Twitter. Позже на его профиле в Сети появилось и видео задержания. Навальный, обращаясь к соратникам, подчеркнул, что они должны принять участие в акции, но не за него, а за самих себя.На данный момент на Тверской собрались две тысячи пикетчиков, но в штабе заявили, что ожидают десять тысяч участников. Однако даже прибывшие две тысячи создают препятствия движению и проходу остальных москвичей и гостей города.По состоянию на 15:00 по мск было задержано 15 участников митинга. Еще раньше задержали координатора штаба Сергея Бойко. Поводом для его задержания послужила информация о «минировании» здания.