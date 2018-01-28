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| | Жители Финляндии выбирают президента

Жители Финляндии выбирают президента

Вчера, 17:22
В Финляндии начались выборы президента страны. Отмечается, что о своих претензиях на высший государственный пост заявили восемь кандидатов. По сообщению финского Минюста, выборы стартовали в 13 избирательных округах.

Жители Финляндии выбирают президента

 

Участки открылись в девять часов утра, что соответствует десяти утра по Москве. Количество граждан с правом голоса в Финляндии составило четыре с половиной миллиона человек. Досрочно проголосовали уже 36,7% избирателей, среди них премьер-министр и действующий президент. Все кандидаты имеют опыт в политике, но разный. Есть политические «долгожители», а есть новые лица.

Право участвовать в выборах финны получают в возрасте 18 лет. Однако не все граждане с этим согласны. Одна из юных избирательниц заявила, что и в 14 лет готова была голосовать, поскольку уже являлась активным членом общества - с тех пор интерес ее к политике не только не угасал, но и возрастал. Сообщается, что выборы в Финляндии проходят в два тура. Любопытно, что в финских бюллетенях, которые по форме напоминают открытки, нет кандидатов под номером 1. Перечень претендентов начинается с цифры «2» .

В числе кандидатов и действующий президент страны Саули Ниинистё. В бюллетене он под номером 8. Отмечается, что этот политик ратует за добрососедские отношения с Россией. В выборах он участвует как независимый кандидат.
Дарья Светозарова
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