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| | В России хотят ввести грин-карты для увеличения мигрантов

В России хотят ввести грин-карты для увеличения мигрантов

Вчера, 15:59
Интерес у мигрантов в работе на территории России стал резко снижаться, из-за чего эксперты решили упростить процессы трудоустройства и проживания для других стран.

В России хотят ввести грин-карты для увеличения мигрантов

 

Дело в том, что на территории России не хватает квалифицированных специалистов во многих сферах, поэтому нужно чем-то заинтересовать граждан других государств.

Чтобы не допустить больших потерь зарубежных профессионалов, члены ЦСР предлагают ввести в России «зеленые карты» как заграницей. Помимо этого, эксперты хотят внедрить систему баллов для отбора мигрантов и после этого сделать всё, чтобы приезжий смог получить вид на жительство и работу по своей специальности. Также возможно будет работать на российской территории с помощью приглашения от работодателя или при составлении контракта на определенного рабочего.

С 2015 наблюдается резкое снижение рабочей силы «из-за бугра». Этому поспособствовал кризис, санкции и падение нацвалюты в цене. Если не исправить положение, то в будущем будут всплывать очень пагубные последствия, так как российских жителей не хватает для восполнения полной картины занятости рабочих мест.
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