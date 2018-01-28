В России хотят ввести грин-карты для увеличения мигрантов

Интерес у мигрантов в работе на территории России стал резко снижаться, из-за чего эксперты решили упростить процессы трудоустройства и проживания для других стран.

Дело в том, что на территории России не хватает квалифицированных специалистов во многих сферах, поэтому нужно чем-то заинтересовать граждан других государств.Чтобы не допустить больших потерь зарубежных профессионалов, члены ЦСР предлагают ввести в России «зеленые карты» как заграницей. Помимо этого, эксперты хотят внедрить систему баллов для отбора мигрантов и после этого сделать всё, чтобы приезжий смог получить вид на жительство и работу по своей специальности. Также возможно будет работать на российской территории с помощью приглашения от работодателя или при составлении контракта на определенного рабочего.С 2015 наблюдается резкое снижение рабочей силы «из-за бугра». Этому поспособствовал кризис, санкции и падение нацвалюты в цене. Если не исправить положение, то в будущем будут всплывать очень пагубные последствия, так как российских жителей не хватает для восполнения полной картины занятости рабочих мест.