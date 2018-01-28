Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Мнения

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты

Менеджеры удовольствий, поставщики разврата, или продавцы интимных утех. Именно эти люди следят за…

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

От Редактора

Алла Пугачёва и Филипп Киркоров поразили поклонников своим видом: Компромат от Андрея Разина не удался?

Андрей Разин скомпрометировал звёзд.

Сюжеты :

Торговцы пороком: эксперты назвали ТОП-5 самых знаменитых сутенеров планеты На невыплату зарплаты россияне смогут жаловаться через приложение Очевидцы обнаружили место в Англии, куда часто прилетает НЛО Настасья Самбурская появилась в одном фильме с Джаредом Лето Рустам Солнцев выяснил настоящую причину короткого брака Самбурской Учёные выяснили, когда на Земле появилась вода Учёные: Мясо и газировка вызывают рак прямой кишки Гарик Харламов серьёзно поругался с фанатами из-за немецких актёров В Сети появилось видео того, как НЛО взлетает из кратера Луны В Австралии пес вступил в схватку с 3,5-метровым крокодилом В Омске вновь горит жилой дом Белла Потёмкина создала куклу Ольги Бузовой в честь именинницы
| | Власти Аляски выступают за развитие сотрудничества с Дальним Востоком

Власти Аляски выступают за развитие сотрудничества с Дальним Востоком

Сегодня, 14:58
Генеральный посол США во Владивостоке Майкл Кийс после встречи с представителями администрации, бизнесменами и прочими влиятельными людьми на Аляске отправил губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину письмо.

Власти Аляски выступают за развитие сотрудничества с Дальним Востоком

 

Консул сообщил российскому чиновнику о необходимости развития отношений между Аляской и Дальним Востоком в различных сферах деятельности. Майкл Кийс предлагает сотрудничать в области спорта, предпринимательства, культуры и других отраслях. По мнению дипломата, Аляска и Дальний Восток могут выйти на новый уровень отношений, если Москва и местные руководители поддержат данную инициативу. По словам Кийса, это поможет улучшить взаимодействие между Россией и США.

В социальных сетях активно обсуждают заявление американского консула. По мнению некоторых пользователей, Вашингтон пытается обманным путем завладеть Дальним Востоком, сначала США используют экономические и идеологические методы, а затем придет черед политических.
Домбровский Сергей
Новости по теме
Япония выступила с предложением по проекту энергомоста с Дальним Востоком
Япония выступила с предложением по проекту энергомоста с Дальним Востоком

Японская компания SoftBank выступила с инициативой относительно создания энергомоста с Дальним Востоком. Об этом сообщил Александр Галушка, министр России по

Крым будет конкурировать с Дальним Востоком в «борьбе» за ТОРы
Крым будет конкурировать с Дальним Востоком в «борьбе» за ТОРы

Глава Минэкономразвития утверждает, что полуостров имеет все возможности стать частью причерноморской территории опережающего развития. Здесь ТОРы будут

Сотрудничество между Россией и КНР обсудили в Южно-Сахалинске
Сотрудничество между Россией и КНР обсудили в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске состоялось первое заседание по реализации Программы сотрудничества между Дальним Востоком и Восточной Сибирью РФ и Северо-Востоком Китайской

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости