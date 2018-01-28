Власти Аляски выступают за развитие сотрудничества с Дальним Востоком

Генеральный посол США во Владивостоке Майкл Кийс после встречи с представителями администрации, бизнесменами и прочими влиятельными людьми на Аляске отправил губернатору Чукотского автономного округа Роману Копину письмо.

Домбровский Сергей

Консул сообщил российскому чиновнику о необходимости развития отношений между Аляской и Дальним Востоком в различных сферах деятельности. Майкл Кийс предлагает сотрудничать в области спорта, предпринимательства, культуры и других отраслях. По мнению дипломата, Аляска и Дальний Восток могут выйти на новый уровень отношений, если Москва и местные руководители поддержат данную инициативу. По словам Кийса, это поможет улучшить взаимодействие между Россией и США.В социальных сетях активно обсуждают заявление американского консула. По мнению некоторых пользователей, Вашингтон пытается обманным путем завладеть Дальним Востоком, сначала США используют экономические и идеологические методы, а затем придет черед политических.